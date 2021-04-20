Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Adana'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde parkta arkadaşlarıyla oturan E.U. (20) ile bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.U. karnından bıçaklandı.

E.U, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra şüphelinin, A.E'nin kullandığı otomobile binerek kaçtığını belirledi. Araç şoförü ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney