Adana'da baltalı yol verme kavgası: 1 yaralı
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Adana'da baltalı yol verme kavgası: 1 yaralı

11.10.2020 21:05 | Son Güncelleme: 11.10.2020 21:08
Adana'da baltalı yol verme kavgası: 1 yaralı

Adana'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada baltayla saldıran sürücü çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

Adana'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada baltayla saldıran sürücü çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

01 EGU 38 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet Onur ile 01 AGA 127 plakalı otomobili kullanan Nadir Kahveci arasında Turgut Özal Bulvarı'nda yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Onur, bu sırada park halindeki Neslihan Korkmaz'a ait 01 AFP 817 plakalı otomobile çarptı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Onur'un otomobilinden aldığı baltayla Kahveci'nin üstüne yürüdüğünü görenler olaya müdahale etti.

Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri Onur'u gözaltına aldı.

Kavga esnasında yaralanan Muhammet Onur, 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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