Adana'da Asker Uğurlama Töreni

Adana'da, 1998-2 tertip askere gidecekler için eğlence programı düzenlendi.

Merkez Sarıçam Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğin bir kısmı, yağmur nedeniyle belediye binasında gerçekleştirildi.

Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Belediye Başkanı Bilal Uludağ, burada yaptığı konuşmada, yurdun dört bir tarafına Sarıçamlı gençlerin gideceğini belirterek, hayırlı yolculuk ve iyi teskereler dileğinde bulundu.

Askere gidecek gençlerin burada kalan aileleri ile ilgileneceklerini aktaran Uludağ, "Onların gözleri arkasına kalmasın ki buradaki yakınları bizim güvencemiz altındadır. Onların 7 24 yanlarında olacağız. Onlarla ilgili yapmamız gereken ne varsa yapacağız. Emin olsunlar rahat olsunlar." diye konuştu.

Programda askere gidecek 120 kişiye al yıldızlı şal ve içinde asker malzemeleri bulunan çanta hediye edildi.

Bahçede devam eden etkinlikte, havai fişek gösterisi sunuldu, katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.