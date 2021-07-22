Adana'da ambulans helikopter denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk için havalandı
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Adana'da ambulans helikopter denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk için havalandı

Adana'da ambulans helikopter denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk için havalandı
Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu çocuk, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu çocuk, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Zeytinbeli Plajı'nda denize giren 9 yaşındaki yabancı uyruklu H.H, kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden çevredekiler H.H'yi sudan çıkardı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesi yapılan H.H'yi ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Adana'da ambulans helikopter denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk için havalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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