Adana'da ağaçtan düşerek yaralanan kadın ambulans helikopterle hastaneye götürüldü
Adana'nın Aladağ ilçesinde ağaçtan düşerek yaralanan kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde ağaçtan düşerek yaralanan kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Çukurmeşe Mahallesi'nde meyve toplamak için ağaca çıkan Emine Karabulut (69), dengesini kaybederek düştü.
Aladağ Devlet Hastanesine götürülen Karabulut, buradaki müdahalenin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın