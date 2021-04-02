Adana'da afiş ipine takılan güvercini itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel
Adana'nın Seyhan ilçesinde afiş ipine takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde afiş ipine takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'nde afiş ipine güvercin takıldığını görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, güvercini takıldığı yerden kurtarıp doğaya bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt