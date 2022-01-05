Adana'da 5 Ocak Kurtuluş Anıtı'nın açılışı yapıldı

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kapsamında Sarıçam Belediyesince 5 Ocak Kurtuluş Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki anıtın açılış törenine, Vali Süleyman Elban, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende mehter ile halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vali Elban, konuşmasında, şehirler için belli mekanların olduğunu ve bunun şehre ruh kattığını söyledi.

Anıtın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Elban şunları kaydetti:

"Sarıçam hızla büyüyen ilçelerimizden biri. Bu meydan ilçemize çok da yakıştı. Gelecek kuşaklara böyle bir anıtın hediye bırakılması bizim için çok değerlidir. Memleketin kurtuluşunda ve toprağında kanı olan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

Konuşmanın ardından anıtın kurdelesi kesildi.