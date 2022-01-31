Adana'da 4. Aladağ Kardan Adam Şenliği düzenlenecek - Haberler
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Adana'da 4. Aladağ Kardan Adam Şenliği düzenlenecek

AA, Mücahit Aydın - Kültür Sanat
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Adana'da 4. Aladağ Kardan Adam Şenliği düzenlenecek

Adana'nın Aladağ ilçesinde, 6 Şubat pazar günü 4. Aladağ Kardan Adam Şenliği düzenleyecek.

ALADAĞ, ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde, 6 Şubat pazar günü 4. Aladağ Kardan Adam Şenliği düzenleyecek.

Aladağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4. Aladağ Kardan Adam Şenliği, Aladağ Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.

Esnafların tezgah kuracağı şenliğe katılım ücretsiz olacak.

Şenlik alanına ulaşım için İstasyon Meydanı'ndan ücretsiz araç kaldırılacak.

Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle geçen yıl yapılmayan şenliğe kaldığı yerden devam edeceklerini söyledi.

Akgedik, vatandaşları bir çok etkinliğin gerçekleştirileceği şenliğe davet etti.

AA / Mücahit Aydın - Kültür Sanat

Aladağ, Pazar, Adana, Kültür Sanat, Haber

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