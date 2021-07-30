ADANA'DA 2 BÖLGE KONTROL ALTINA ALINDI
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ADANA'DA 2 BÖLGE KONTROL ALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'nın Yüreğir ilçesi Belören Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Belören Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 5 su tankı ve çok sayıda iş makinesi ile 100 personel sevk edildi. Gece boyunca süren söndürme çalışmaları sonucu, yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Adana'nın Feke ilçesi Karacauşağı Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan yangın ise itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında 1 dönüm alan zarar gördü.

ADANA'DA 2 BÖLGE KONTROL ALTINA ALINDI
ADANA'DA 2 BÖLGE KONTROL ALTINA ALINDI
ADANA'DA 2 BÖLGE KONTROL ALTINA ALINDI
ADANA'DA 2 BÖLGE KONTROL ALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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