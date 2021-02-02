Adana'da 12'nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
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Adana'da 12'nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

02.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:32

ADANA'da 12'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Beril S. (18), hayatını kaybetti.

ADANA'da 12'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Beril S. (18), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Beril S., 12'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Apartmanda oturanlar, gürültü üzerine dışarı çıktıklarında genç kızın yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Beril S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Beril S.'nin annesi Tülay S. ile yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.Yapılan incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Adana'da 12'nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Adana'da 12'nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Adana'da 12'nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Adana'da 12'nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Adana'da 12'nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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