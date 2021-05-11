ADANA-CAMİNİN KLİMA ÜNİTESİNİ ÇALAN ŞÜPHELİLER, MÜEZZİNLERİN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDI
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ADANA-CAMİNİN KLİMA ÜNİTESİNİ ÇALAN ŞÜPHELİLER, MÜEZZİNLERİN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da caminin klima ünitesini çalıp, seyyar tabla ile kaçan hırsızlık şüphelisi 3 kişi, müezzinlerin durumu fark edip, polise bildirmesi sayesinde yakalandı.

Adana'da caminin klima ünitesini çalıp, seyyar tabla ile kaçan hırsızlık şüphelisi 3 kişi, müezzinlerin durumu fark edip, polise bildirmesi sayesinde yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, klima ünitesi ise camiye teslim edildi.

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki Fet Ahmet Gülşen Camii'nde meydana geldi. Camide kalan müezzinler, ses duyup, dışarıya çıktıklarında, klima ünitesinin yerinde olmadığını ve 3 kişinin seyyar tabla ile kaçtığını gördü. Müezzinlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin kaçmış olabileceği güzergahları tarayan ekipler, eşkale uyan 3 kişiyi seyyar tabla ve üzerindeki klima ünitesiyle olay yerinin yaklaşık 500 metre uzağında yakaladı. Seyyar tabla üzerindeki klima ünitesinin camiye ait olduğu tespit eden polisler, 3 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Klima ünitesini çalmadıklarını öne süren şüpheliler, sökülmüş halde yola bırakıldığını iddia ettiler.

Klima ünitesi camiye teslim edilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADANA-CAMİNİN KLİMA ÜNİTESİNİ ÇALAN ŞÜPHELİLER, MÜEZZİNLERİN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDI
ADANA-CAMİNİN KLİMA ÜNİTESİNİ ÇALAN ŞÜPHELİLER, MÜEZZİNLERİN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDI
ADANA-CAMİNİN KLİMA ÜNİTESİNİ ÇALAN ŞÜPHELİLER, MÜEZZİNLERİN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDI
ADANA-CAMİNİN KLİMA ÜNİTESİNİ ÇALAN ŞÜPHELİLER, MÜEZZİNLERİN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDI
ADANA-CAMİNİN KLİMA ÜNİTESİNİ ÇALAN ŞÜPHELİLER, MÜEZZİNLERİN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDI
ADANA-CAMİNİN KLİMA ÜNİTESİNİ ÇALAN ŞÜPHELİLER, MÜEZZİNLERİN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDI
ADANA-CAMİNİN KLİMA ÜNİTESİNİ ÇALAN ŞÜPHELİLER, MÜEZZİNLERİN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDI
ADANA-CAMİNİN KLİMA ÜNİTESİNİ ÇALAN ŞÜPHELİLER, MÜEZZİNLERİN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDI
ADANA-CAMİNİN KLİMA ÜNİTESİNİ ÇALAN ŞÜPHELİLER, MÜEZZİNLERİN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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