Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısının üçüncü oturumu gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısının üçüncü oturumu gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılan oturumda, yoklamanın ardından bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçede trafiği fazla olan bir köprünün yıpranmış olması nedeniyle yenilenmesi, bozuk yolları olan ve su sıkıntısı çeken mahallelerin bu sorunlarını giderilmesini istedi.

Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan da ASKİ tarafından yapılan tamirler sonrası bozulan yolların yeniden yapılmasını, su sıkıntısı çeken mahaller ile sivri sinek sorununun çözülmesini istedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı da şehir içinde çok kısa sürecek çalışmaların uzun sürdüğünü, gündüz yerine şehrin daha tenha olduğu hafta sonu gece saatlerinde bu çalışmaların yapılmasını, maaş ve ikramiyeleri ödenmeyen çalışanlara bir an önce ödemelerin yapılmasını istedi.

CHP Grup Başkan Vekili Serdar Seyhan da yangınlar sonrası alanların ne olacağının önem taşıdığını belirtti.

AK Partili Meclis Üyesi Murtaza Kılçık da yeni stadın yapıldığı bölgede trafik sıkıntısı yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri oylandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt