Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, faciadan son anda kurtuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, faciadan son anda kurtuldu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, faciadan son anda kurtulduADANA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, otobüsün üzerinde vatandaşları selamlarken, Çukurova Belediye Başkanı Soner...

31.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:16

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, faciadan son anda kurtuldu

ADANA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, otobüsün üzerinde vatandaşları selamlarken, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in dikkatiyle bayrak iplerine takılmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 'Zafer Turu' konvoyu düzenledi. Konvoya, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Mehmet Akif Akay, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse ile partililer katıldı. Başkanlar, seçim otobüsü üzerinde şehir turu yaparken, vatandaşları selamladı.

SON ANDA KURTULDULAR

Otobüsün üzerinden çevreyi selamlayan başkanlardan Soner Çetin, bir anda otobüsün gidiş yönüne kafasını çevirdiği anda direklere bağlanan bayrak iplerini görünce, "Arkadaşlar eğilin, dikkatli olun teller var" uyarısında bulundu. Bunun üzerine bulundukları yerde son anda eğilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile ilçe belediye başkanları, büyük bir tehlike atlattı. Başkan Çetin'in ipleri farketmesinin büyük bir faciayı önlediği kaydedildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, faciadan son anda kurtuldu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 3. Sayfa
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti Spor
Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada 3. Sayfa
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
İzmir'de 1,5 aydır kapalı olan cami tuvaleti cemaati isyan ettirdi Yaşam
İzmir'de 1,5 aydır kapalı olan cami tuvaleti cemaati isyan ettirdi
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler Dünya
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı Politika
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi
Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi
Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Meclis'e gelmesi beklenen yasa ile fay hattı geçen 18 ilde 100 bin bina taşınacak
Meclis'e gelmesi beklenen yasa ile fay hattı geçen 18 ilde 100 bin bina taşınacak
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
İstanbul'da koronavirüse karşı alınan düğün tedbirleri bugün yürürlüğe girdi
İstanbul'da koronavirüse karşı alınan düğün tedbirleri bugün yürürlüğe girdi
Son Dakika: RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir ile ilgili alt yazısı hakkında inceleme başlattı
Son Dakika: RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir ile ilgili alt yazısı hakkında inceleme başlattı
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Lazio, golcüsü Immobile'nin sözleşmesini 5 yıl uzattı
Lazio, golcüsü Immobile'nin sözleşmesini 5 yıl uzattı
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Taksiciler bildiğiniz gibi! Yumruklu sopalı yol verme kavgası trafiği kilitledi
Taksiciler bildiğiniz gibi! Yumruklu sopalı yol verme kavgası trafiği kilitledi
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak
Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak
Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu
Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Dönmez Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Müjde Ar Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Jose Sosa Caner Erkin Sinan Gümüş Eddie Newton Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Çocuk Kavga Ankara
Şu an buradasınız: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, faciadan son anda kurtuldu - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 15:28:07. #1.14#
title