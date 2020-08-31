Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, faciadan son anda kurtuldu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, faciadan son anda kurtulduADANA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, otobüsün üzerinde vatandaşları selamlarken, Çukurova Belediye Başkanı Soner...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, faciadan son anda kurtuldu

ADANA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, otobüsün üzerinde vatandaşları selamlarken, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in dikkatiyle bayrak iplerine takılmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 'Zafer Turu' konvoyu düzenledi. Konvoya, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Mehmet Akif Akay, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse ile partililer katıldı. Başkanlar, seçim otobüsü üzerinde şehir turu yaparken, vatandaşları selamladı.

SON ANDA KURTULDULAR

Otobüsün üzerinden çevreyi selamlayan başkanlardan Soner Çetin, bir anda otobüsün gidiş yönüne kafasını çevirdiği anda direklere bağlanan bayrak iplerini görünce, "Arkadaşlar eğilin, dikkatli olun teller var" uyarısında bulundu. Bunun üzerine bulundukları yerde son anda eğilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile ilçe belediye başkanları, büyük bir tehlike atlattı. Başkan Çetin'in ipleri farketmesinin büyük bir faciayı önlediği kaydedildi.

Kaynak: DHA