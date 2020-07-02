ADANA Boğulan gencin arkadaşının feryadı yürek yaktı: 'Allah'ım, ne olur ona bir şey olmasın' Boğulan gencin arkadaşının feryadı yürek yaktı: 'Allah'ım, ne olur ona bir şey olmasın'ADANA'da serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren Hacı Mustafa Yıldız (28), boğularak hayatını kaybetti.

Boğulan gencin arkadaşının feryadı yürek yaktı: 'Allah'ım, ne olur ona bir şey olmasın'

ADANA'da serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren Hacı Mustafa Yıldız (28), boğularak hayatını kaybetti. Yıldız'ın arkadaşının, 'Yüzenler vardı, yardım istedik kimse yardım etmedi. Allah'ım ne olur, bir şey olmasın ona" feryadı yürek yaktı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Mustafa Yıldız, 2 arkadaşıyla birlikte otomobile binerek Seyhan Baraj Gölü kıyısında gezmeye çıktı. Göl kenarında arkadaşlarıyla oturup sohbet eden Yıldız, bir süre sonra serinlemek için suya girmek istedi. Arkadaşları, boğulma tehlikesine karşı Yıldız'ı uyarsa da suya girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Yıldız, suda çırpınmaya başladı. Arkadaşları çevredeki yüzenlerden yardım istedi ancak Yıldız, sudan çıkamayarak derine battı. Yıldız'ın arkadaşlarının bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yıldız'ın suya girdiği yerde arama yapan sualtı polisi, Yıldız'ın cansız bedeninin bularak kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yıldız'ın hayatını kaybettiği saptandı. Ambulansa alınan Yıldız'a müdahale edildi ancak hayata döndürülemedi.

'ALLAH'IM NE OLUR ONA BİR ŞEY OLMASIN'

Hacı Mustafa Yıldız'ın arkadaşlarından biri, 'Kimse yardımcı olmadı. Yüzenler vardı, yardım istedik, korktular arabalarına binip gittiler. Biz yüzmek için gelmedik, manzaraya bakmaya geldik buraya. Mustafa yüzmeyi biliyorum dedi girdi. Allah'ım ne olur, ona bir şey olmasın" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Hacı Mustafa Yıldız'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA