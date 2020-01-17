Adana başkan aydar, dolmuşta yolculuk yaptı
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Adana başkan aydar, dolmuşta yolculuk yaptı

Başkan Aydar, dolmuşta yolculuk yaptıAdana'da makam aracını evlenen çiftlere tahsis eden Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, makamına yürüyerek, motosikletiyle ya da dolmuş kullanarak gidiyor.

17.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:08
Adana başkan aydar, dolmuşta yolculuk yaptı

Başkan Aydar, dolmuşta yolculuk yaptı

'da makam aracını evlenen çiftlere tahsis eden Belediye Başkanı , makamına yürüyerek, motosikletiyle ya da dolmuş kullanarak gidiyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, önceki gün akşam saatlerinde belediyeden çıkıp evine dönmek için dolmuşa bindi. Yolcular, Başkan Aydar ile bir süre sohbet etti. Vatandaşlar, Başkan Aydar'ı dolmuşta yolculuk ederken görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Başkan Aydar'ı dolmuşta gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Adana başkan aydar, dolmuşta yolculuk yaptı
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