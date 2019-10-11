Adana barut çiftçilerin borçları faizsiz 2 yıl ertelensin

11.10.2019 14:36

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, başında Adana kasketi, elinde pamuk ve narenciye ürünleriyle çıktığı Meclis kürsüsünde çözüm bekleyen üreticilerin taleplerini sundu. Barut, pamuk ve narenciye üreticilerinin sorunlarına çözüm üretilmesini, acil destek verilmesini ve çiftçilerin Ziraat Bankası'na olan borçlarının faizsiz 2 yıl süreyle ertelenmesini istedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Levent Gök'ün yönettiği TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alan Ayhan Barut, beraberinde getirdiği pamuk ve narenciyeyi kürsü önüne koydu. Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere dualar gönderdiklerini belirten Ayhan Barut, ayrıca 10 Ekim Ankara Katliamı'nda yaşamını yitirenleri andı. Tarımsal üretim ve üreticilerin karşılaştığı sorunlardan söz eden Ayhan Barut, şöyle devam etti

Beyaz altın ve nazlı gelinimiz pamuğumuz ile narenciyemiz, maalesef kolay yetişmiyor, binbir emekle, bin bir masrafla, sarı sıcağın altında, 50 derece sıcağın altında Çukurova'da yetiştiriliyor. Pamuk, tekstil ve konfeksiyon sanayisinin başta olmak üzere 30'dan fazla iş kolunun hammaddesidir, katma değeri yüksek bir üründür. Ülkemizin yıllık ihtiyacı 1.5 milyon ton olup geçen yıl 900 bin ton üretildi, bu yıl ise 700 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Ürettiğinden fazlasına 1.5 milyar dolar para vererek ithalat yapacağız. 'Yerliyiz ve milliyiz' diyorlar. Sizin yerliliğiniz ve milliliğiniz bu mudur

NARENCİYEDE DE DURUM AYNI

Pamukta sorunlar yaşanırken narenciyede de durumun farklı olmadığına değinen Ayhan Barut, şunları kaydetti Yıllık 5 milyon tonluk narenciye üretiminin üçte biri Adana'dan karşılanıyor. Narenciyede gerek son yıllarda uygulanan yanlış siyasi politikalar, gerekse Akdeniz Meyve Sineği zararlısı nedeniyle Rusya'ya ve Ukrayna'ya giden mallarımız geri dönüyor. Buradaki pazarları artık kaybetmek üzereyiz. Yeni bir pazar arayışı içerisinde üreticiler. Bir de bu yıl bölgemizde, bahar aylarında mevsim normallerinin üzerinde oluşan aşırı sıcak ve poyraz, verim düşüklüğüne neden olmuştur. O dönemdeki çiçeklenmeleri dökerek verimleri çok aşağı çekmiştir. O dönem çağrı yapmıştık Tarım Bakanına, 'Afet ilan edilsin' diye ancak yine kulaklar tıkandı. Şimdi hasat zamanı. Narenciyede yüzde 50 ile yüzde 70 arasında verim kaybı var, bazı ağaçlarda da hiç ürün yok. Fiyatlar geçen yılki fiyatlarda ve 2018 yılı DFİF destekleri hala ödenmemiştir.

Üreticilerin yaşadıkları sorunlara her geçen gün yenilerinin eklendiğine işaret eden Ayhan Barut, çiftçilerin Ziraat Bankası'na olan borçlarının faizsiz 2 yıl süreyle ertelenmesini istedi.

Kaynak: DHA