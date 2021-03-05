Adana Barosunda stajını tamamlayan 3 yeni avukat mesleğe başladı
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Adana Barosunda stajını tamamlayan 3 yeni avukat mesleğe başladı

05.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:08
Adana Barosunda stajını tamamlayan 3 yeni avukat mesleğe başladı

Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 3 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.

Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 3 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.

Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'nda yapılan ruhsat törenlerinde Baro Başkanı Veli Küçük, yeni meslektaşlarını kutlayıp, başarı diledi.

Küçük, mesleğe yeni başlayan avukatlardan etik kurallara uymalarını istedi.

Meslek yemini edip ruhsatlarını alan yeni avukatlara cübbelerini Adana Barosu Yönetim Kurulu üyeleri giydirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ

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