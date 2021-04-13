Adana Barosunda stajını tamamlayan 2 yeni avukat mesleğe başladı
Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 2 avukat ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.
Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 2 avukat ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.
Baro Başkanı Veli Küçük, baroda düzenlenen törende, genç meslektaşlarına başarı dileyip, meslek etik kurallarına uymalarını istedi.
Meslek yemini eden avukatlar Anıl Türkmen ve Buse Gültaş ruhsatlarını Başkan Küçük'ün elinden aldı.
Avukatlar daha sonra cübbe giydi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ