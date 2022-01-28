Adana Barosunda stajını tamamlayan 12 avukat cübbelerini giydi - Haberler
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Adana Barosunda stajını tamamlayan 12 avukat cübbelerini giydi

AA, Neşet Karadağ - Güncel
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Adana Barosunda stajını tamamlayan 12 avukat cübbelerini giydi

Adana Barosunda stajını tamamlayan 12 avukata ruhsatları verildi.

ADANA (AA) - Adana Barosunda stajını tamamlayan 12 avukata ruhsatları verildi.

Adana Barosu Başkanı Semih Gökayaz, Adliye Konferans Salonu'ndaki törende meslek yemini eden avukatlara ruhsatlarını sundu.

Avukatlara cübbelerini de yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.

Gökayaz, törende, başarılar dilediği yeni meslektaşlarından etik kurallara bağlı kalmalarını istedi.???????

AA / Neşet Karadağ - Güncel

Adana Barosu, Adana, Güncel, Haber

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