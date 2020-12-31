Adana Barosunda ruhsat töreni
31.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:35
Adana Barosunda staj dönemlerini tamamlayan 11 stajyer avukat törenle ruhsatlarını aldı.
Adana Barosunda staj dönemlerini tamamlayan 11 stajyer avukat törenle ruhsatlarını aldı.
Adliye Binasındaki Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'nda düzenlenen ruhsat töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapıldı.
Stajını tamamlayan 11 avukat meslek yemini ettikten sonra ruhsatlarını aldı.
Adana Baro Başkanı Veli Küçük, avukatlara görevlerinde başarılar diledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ