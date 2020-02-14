Adana Barosunda avukatlık ruhsat töreni düzenlendi
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Adana Barosunda avukatlık ruhsat töreni düzenlendi

Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 3 avukat ruhsatlarını alıp mesleğe başladı.

14.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:37
Adana Barosunda avukatlık ruhsat töreni düzenlendi

Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 3 avukat ruhsatlarını alıp mesleğe başladı.

Baro Başkanı , Avukatlar Salonunda gerçekleştirilen törende, genç meslektaşlarını kutlayıp, başarılar diledi.

Avukatlığın son dönemlerin önemli kariyer mesleklerinden olduğunu ifade eden Küçük, 550 stajyer avukat sayısına ulaştıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından meslek yemini eden 3 yeni avukat, ruhsatlarını aldı.

Kaynak: AA
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