Adana Barosunda avukatlık ruhsat töreni düzenlendi
Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 3 avukat ruhsatlarını alıp mesleğe başladı.
Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 3 avukat ruhsatlarını alıp mesleğe başladı.
Baro Başkanı Veli Küçük, Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonunda gerçekleştirilen törende, genç meslektaşlarını kutlayıp, başarılar diledi.
Avukatlığın son dönemlerin önemli kariyer mesleklerinden olduğunu ifade eden Küçük, 550 stajyer avukat sayısına ulaştıklarını belirtti.
Konuşmaların ardından meslek yemini eden 3 yeni avukat, ruhsatlarını aldı.