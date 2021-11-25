Adana Barosu, Yüreğir Anadolu Ortaokulu'na kütüphane kurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Barosu, Yüreğir Anadolu Ortaokulu'na kütüphane kurdu

AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Adana Barosu, Yüreğir Anadolu Ortaokulu'na kütüphane kurdu

Adana Barosu'na üye avukatların bağışlarıyla Yüreğir Anadolu Ortaokulu'nda kurulan kütüphane törenle hizmete açıldı.

Adana Barosu'na üye avukatların bağışlarıyla Yüreğir Anadolu Ortaokulu'nda kurulan kütüphane törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Adana Barosu Başkanı Semih Gökayaz, çocukların hayatına kitap ile dokunmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Açılanın bir kütüphaneden ibaret olmadığını kaydeden Gökayaz, "Bugün yalnızca bir kütüphane açmıyoruz, pırıl pırıl yetişecek, düşünecek ve sorgulayacak gençlerimizin geleceğine katkıda bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin ve geleceğimizin teminatı yavrularımızın daha iyi yetişmeleri için onlara kitap okuma alışkanlığını kazandırmalıyız. Eğitime katkı sunmayı herkes kendine görev edinmelidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kütüphane, kurdele kesilerek hizmete açıldı.

AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title