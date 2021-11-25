Adana Barosu, Yüreğir Anadolu Ortaokulu'na kütüphane kurdu

Adana Barosu'na üye avukatların bağışlarıyla Yüreğir Anadolu Ortaokulu'nda kurulan kütüphane törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Adana Barosu Başkanı Semih Gökayaz, çocukların hayatına kitap ile dokunmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Açılanın bir kütüphaneden ibaret olmadığını kaydeden Gökayaz, "Bugün yalnızca bir kütüphane açmıyoruz, pırıl pırıl yetişecek, düşünecek ve sorgulayacak gençlerimizin geleceğine katkıda bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin ve geleceğimizin teminatı yavrularımızın daha iyi yetişmeleri için onlara kitap okuma alışkanlığını kazandırmalıyız. Eğitime katkı sunmayı herkes kendine görev edinmelidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kütüphane, kurdele kesilerek hizmete açıldı.

AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri

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