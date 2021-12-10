Adana Barosu'ndan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması
Adana Barosu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.
ADANA (AA) - Adana Barosu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.
Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz, eski adliye binası önünde yaptığı açıklamada, savaşların devam ettiği dünya düzeninde insan haklarından söz edilemeyeceğini söyledi.
Mültecilerin Ege Denizi'nde büyük trajedi yaşadığını belirten Gökayaz, tüm dünyanın buna yıllarca seyirci kaldığını savundu.
Adana Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı avukat İlhan Öngür da insanlığın ortak değeri olan adaleti, eşitliği, özgürlüğü, barışı ve insan onuru için mücadele etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.
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AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri