Adana Barosu'nda ruhsat töreni
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Adana Barosu'nda ruhsat töreni

27.11.2020 11:47 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:51
Adana Barosu'nda ruhsat töreni

Adana Barosunda staj dönemlerini tamamlayan 25 stajyer avukat törenle ruhsatlarını aldı.

Adana Barosunda staj dönemlerini tamamlayan 25 stajyer avukat törenle ruhsatlarını aldı.

Baro tesislerinde gerçekleşen tören yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak yapıldı.

Stajını tamamlayan 25 avukat meslek yemini ettikten sonra ruhsatlarını aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ

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