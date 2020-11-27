Adana Barosu'nda ruhsat töreni
27.11.2020 11:47 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:51
Adana Barosunda staj dönemlerini tamamlayan 25 stajyer avukat törenle ruhsatlarını aldı.
Adana Barosunda staj dönemlerini tamamlayan 25 stajyer avukat törenle ruhsatlarını aldı.
Baro tesislerinde gerçekleşen tören yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak yapıldı.
Stajını tamamlayan 25 avukat meslek yemini ettikten sonra ruhsatlarını aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ