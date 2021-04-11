Adana araç satın alıp verme kavgası: 3 yaralı
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Adana araç satın alıp verme kavgası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - Haberler | 3. Sayfa

- Adana araç satın alıp verme kavgası: 3 yaralı Adana'da araç alıp verme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

- Adana araç satın alıp verme kavgası: 3 yaralı

ADANA - Adana'da araç alıp verme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, araç alıp verme meselesinde anlaşamayan kardeş olan Cihat Ö. ile Cahit Ö., Orhan S.'nin evini bastı. Cihat Ö. ve Cahit Ö., Orhan S.'nin evine zorla içeri girdi. Ardından iki kardeş Orhan S.'yi, sopa ile öldüresiye darp etti. Bu sırada Orhan S., Cihat Ö. ve Cahit Ö.'yü bıçakladı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan iki kardeş Cihat Ö. ve Cahit Ö.'yü Adana Şehir Hastanesine Orhan S.'yi ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana araç satın alıp verme kavgası: 3 yaralı
Adana araç satın alıp verme kavgası: 3 yaralı
Adana araç satın alıp verme kavgası: 3 yaralı
Adana araç satın alıp verme kavgası: 3 yaralı
Adana araç satın alıp verme kavgası: 3 yaralı
Adana araç satın alıp verme kavgası: 3 yaralı
Adana araç satın alıp verme kavgası: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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