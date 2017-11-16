Adana 107 Yaşındaki Elife Nine'ye Katarakt Ameliyatı

Adana'da 107 yaşındaki Elife Boruzanlı, 'Benim daha işim bitmedi' diyerek 2 gözünden katarakt ameliyatı oldu.



Eşini uzun süre önce kaybeden ve yakınlarının yanında yaşayan ancak görme problemi olan 10 çocuk annesi Elife Boruzanlı'nın başvurduğu doktorlar yaşı nedeniyle ameliyat olamayacağını söyledi. Son olarak başvurduğu Sevgi Göz Merkezi'nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin Mürşitoğlu, Boruzanlı'nın gözlerine katarakt ameliyatı yapılabileceğini söyledi. Ameliyata alınan Elife Nine'nin her iki gözündeki katarakt alındı. Hastasının gözündeki yaşlılığa bağlı oluşan kataraktları Fako Yöntemi (lazerli ameliyat) ile aldıklarını belirten Metin Mürşit oğlu, Hastamızı kızı getirdi. Başvurdukları hastaneler yaşı nedeniyle ameliyat etmek istememiş. Ancak hastamızı muayene ettik ve ameliyata alınabileceğini söyledik. Kızı ve kendisi kabul edince gözlerindeki kataraktları Fako Yöntemi ile aldık. Kendisi şu an çok iyi ve rahat görebilecek dedi.



GÖRMEYİ ÇOK İSTİYORDU



Elife Boruzanlı'nın kızı Sultan Bilur ise annesinin uzun süredir neredeyse hiç göremediğini söyledi. Bilur, Annem uzun süredir gözleriyle ilgili sıkıntı çekiyordu. Ancak kendisi çok istedi. 'Görmek istiyorum' dedi. Bizde getirdik. Annem 1910 doğumlu. Trafik kazasından dolayı engelli hale geldi. Devamlı bize, Gözüm açılsın. Benim işim bitmiş olarak düşünüyorlar ama benim işim bitmedi. Daha yaşayacağım. yapacağım çok şey var' dedi. Biz de getirdik ameliyat oldu dedi.



Kendini iyi hissettiğini söyleyen Elife Boruzanlı ise, Ben çok iyiyim. Göremiyordum, şu anda çok iyiyim. Gözlerimde biraz kumlanma var ancak iyiyim diye konuştu.