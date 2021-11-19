Adamlar Dal sözleri! Adamlar Dal şarkı sözleri yayınlandı
Alternatif müziğin öne çıkan gruplarından olan Adamlar, yeni parçalarını online müzik platformlarında paylaştı. Youtube ve Spotify'da kısa sürede binlerce dinlemeye ulaşan şarkının sözleri de araştırılmakta. Peki, Adamlar Dal şarkı sözleri nedir? İşte, Adamlar Dal sözleri! Adamlar Dal şarkı sözleri yayınlandı
Adamlar Dal şarkı sözleri nedir? İşte, Adamlar Dal sözleri nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Adamlar 2013 yılında kurulmuş, vokalist ve gitarist Tolga Akdoğan, gitarist Gürhan Öğütücü, bas gitarist Berat İşçioğlu ve baterist Berkan Tilavel'den oluşan Türk rock grubu.
ADAMLAR DAL SÖZLERİ
Yaralı bağrına dizmiş inciler
Vitrinin altında gizli kelepçeler
Şişmiş içime mütevazı katkılar
Ya yanına al beni ya da bi sal
*
Iska
Bana kızma
Kalbi sızlar ah
Dallanan anlar
Hepimizi bağlar
*
Dal kırılır en ince yerinden
Daldı rüyaya gelince derinden
Dal
Dal
*
Bak içerde neler var
Dal kırılır en ince yerinden
Daldı rüyaya gelince derinden
*
Dal
Dal
Bak içerde neler var
*
Kapatır kapıları çeker perdeler
Kafesler içinde oyununu sergiler
Sisli gölgesine bağlı doğuştan
Aklında bi dize var elinde balta
Iska
Bana kızma
Kalbi sızlar ah
Dallanan anlar
Hepimizi bağlar
Hepimizi bağlar
Dal kırılır en ince yerinden
Daldı rüyaya gelince derinden
Dal
Dal
Bak içerde neler var
Dal kırılır en ince yerinden
Daldı rüyaya gelince derinden
Dal
Dal
Bak içerde neler var
Dal kırılır en ince yerinden
Daldı rüyaya gelince derinden
Dal
Dal
Bak içerde neler var
Dal kırılır en ince yerinden
Daldı rüyaya gelince derinden
Dal
Dal
Bak içerde neler var
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