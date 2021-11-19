Adamlar Dal sözleri! Adamlar Dal şarkı sözleri yayınlandı

Adamlar Dal şarkı sözleri nedir? İşte, Adamlar Dal sözleri nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Adamlar 2013 yılında kurulmuş, vokalist ve gitarist Tolga Akdoğan, gitarist Gürhan Öğütücü, bas gitarist Berat İşçioğlu ve baterist Berkan Tilavel'den oluşan Türk rock grubu.

ADAMLAR DAL SÖZLERİ

Yaralı bağrına dizmiş inciler

Vitrinin altında gizli kelepçeler

Şişmiş içime mütevazı katkılar

Ya yanına al beni ya da bi sal

*

Iska

Bana kızma

Kalbi sızlar ah

Dallanan anlar

Hepimizi bağlar

*

Dal kırılır en ince yerinden

Daldı rüyaya gelince derinden

Dal

Dal

*

Bak içerde neler var

Dal kırılır en ince yerinden

Daldı rüyaya gelince derinden

*

Dal

Dal

Bak içerde neler var

*

Kapatır kapıları çeker perdeler

Kafesler içinde oyununu sergiler

Sisli gölgesine bağlı doğuştan

Aklında bi dize var elinde balta

Iska

Bana kızma

Kalbi sızlar ah

Dallanan anlar

Hepimizi bağlar

Hepimizi bağlar

Dal kırılır en ince yerinden

Daldı rüyaya gelince derinden

Dal

Dal

Bak içerde neler var

Dal kırılır en ince yerinden

Daldı rüyaya gelince derinden

Dal

Dal

Bak içerde neler var

Dal kırılır en ince yerinden

Daldı rüyaya gelince derinden

Dal

Dal

Bak içerde neler var

Dal kırılır en ince yerinden

Daldı rüyaya gelince derinden

Dal

Dal

Bak içerde neler var

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