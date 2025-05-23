Adalet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Adalet filmi ne zaman, nerede çekildi?

Adalet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Adalet filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Adalet filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Adalet konusu, özeti ve Adalet oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Adalet filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Adalet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Adalet filmini izleyecek olanların merak ettiği Adalet konusu nedir, Adalet oyuncuları kimler ve Adalet özeti gibi konuları inceliyoruz.

ADALET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Robert McCall (Denzel Washington) gizemli geçmişini arkasında bıraktığına inanarak kendisini yeni, sakin bir hayata başlamaya adar. Fakat sonradan Rus gangsterlerin kontrolü altındaki Alina (Chloë Grace Moretz) adındaki genç, fahişe bir kızla tanışır ve boş boş duramaz - ona yardım etmeye karar verir.

ADALET FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Denzel Washington rolü Robert McCall

Marton Csokas rolü Teddy Rensen/Nicolai Itchenko

Chloë Grace Moretz rolü Alina/"Teri"

Melissa Leo rolü Susan Plummer

Bill Pullman rolü Brian Plummer

Johnny Skourtis rolü Ralphie

Haley Bennett rolü Mandy

David Harbour rolü Frank Masters

Vladimir Kulich rolü Vladimir Pushkin

David Meunier rolü Slavi

Alex Veadov rolü Tevi

James Wilcox rolü Pederson

Mike O'Dea rolü Remar

Anastasia Mousis rolü Jenny

Robert Wahlberg rolü Det. Harris

Dan Bilzerian rolü Teddy'nin 3. adamı


ADALET FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Çıkış tarihi: 7 Eylül 2014 ABD

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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