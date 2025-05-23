Adalet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Adalet filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Adalet filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Adalet konusu, özeti ve Adalet oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Adalet filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Adalet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Adalet filmini izleyecek olanların merak ettiği Adalet konusu nedir, Adalet oyuncuları kimler ve Adalet özeti gibi konuları inceliyoruz.
ADALET FİLMİ KONUSU NEDİR?
Robert McCall (Denzel Washington) gizemli geçmişini arkasında bıraktığına inanarak kendisini yeni, sakin bir hayata başlamaya adar. Fakat sonradan Rus gangsterlerin kontrolü altındaki Alina (Chloë Grace Moretz) adındaki genç, fahişe bir kızla tanışır ve boş boş duramaz - ona yardım etmeye karar verir.ADALET FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Denzel Washington rolü Robert McCall
Marton Csokas rolü Teddy Rensen/Nicolai Itchenko
Chloë Grace Moretz rolü Alina/"Teri"
Melissa Leo rolü Susan Plummer
Bill Pullman rolü Brian Plummer
Johnny Skourtis rolü Ralphie
Haley Bennett rolü Mandy
David Harbour rolü Frank Masters
Vladimir Kulich rolü Vladimir Pushkin
David Meunier rolü Slavi
Alex Veadov rolü Tevi
James Wilcox rolü Pederson
Mike O'Dea rolü Remar
Anastasia Mousis rolü Jenny
Robert Wahlberg rolü Det. Harris
Dan Bilzerian rolü Teddy'nin 3. adamı
ADALET FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Çıkış tarihi: 7 Eylül 2014 ABD