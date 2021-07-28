Adalet bölümü kapandı mı? Adalet bölümü taban puanları 2021!

26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. 2021 YKS tercih! YKS tercih robotu sorgulama! Adalet bölümü kapandı mı? Adalet bölümü