Adalet bölümü kapandı mı? Adalet bölümü taban puanları 2021!
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Adalet bölümü kapandı mı? Adalet bölümü taban puanları 2021!

Adalet bölümü kapandı mı? Adalet bölümü taban puanları 2021!
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26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. 2021 YKS tercih! YKS tercih robotu sorgulama! Adalet bölümü kapandı mı? Adalet bölümü

Son dakika! ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı. 2021 YKS tercih! YKS tercih robotu sorgulama! Adalet bölümü kapandı mı? Adalet bölümü taban puanları 2021!

ADALET BÖLÜMÜ KAPANDI MI?

YÖK'ün konuya ilişkin resmi yazısında, "26/5/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile İnsan Hakları Eylem Planı uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartı ile 2022 YKS'den itibaren yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan Adalet Açıköğretim ile uzaktan öğretim önlisans programlarının kapatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

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Adalet bölümü kapandı mı? Adalet bölümü taban puanları 2021! - Haberler
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