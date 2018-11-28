Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Fetö Mensubu Firari Akın İpek, Ali Çelik ve Talip Büyük'ün İadesiyle...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ mensubu firari Akın İpek, Ali Çelik ve Talip Büyük'ün iadesiyle ilgili talebimizin İngiltere tarafından reddedilmesi kabul edilemez bir karardır" dedi. 28.11.2018 15: 42: 31 TSI

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