Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 12. bölüm bugün var mı? Ada Masalı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Ada Masalı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ada Masalı dizisi izlemek isteyen izleyiciler Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, Ada Masalı 12. bölüm bugün var mı, Ada Masalı son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar.

Diziseverlerin merakla beklediği Ada Masalı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ada Masalı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, Ada Masalı bölüm bugün mü, Ada Masalı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Batu'nun planı işe yaramıştır. Poyraz'dan yediği yumruk amacına ulaşmış, Haziran ve Poyraz arasında bir kırılmaya sebep olmuştur. Ancak Batu'nun henüz bilmediği şey, bu olayın Poyraz'da bambaşka etkilerinin de olduğudur. Poyraz'ın karanlık geçmişi üzerindeki perde aralanmaya başlamıştır bir kere…

Melisa ve Alper'in kısa yakınlaşması başlarını hiç beklemedikleri belalara sokacaktır. Biricik'i korumak adına söylenen yalanlar zamanla içinden çıkılmaz bir oyuna dönüşecektir.

Adada yalanlar üzerine bir oyun kuran bir başka kişi de İdil'dir. Poyraz'ın ilgisini kazanmak için söylediği yalanın nerelere varabileceğini görmeye başlayacaktır.

Haziran, bir yandan Poyraz'la Batu'nun kavgasının sebebini öğrenmeye çalışırken bir yandan da Poyraz'la aralarındaki köprülerin yıkılmamasını sağlamaya çalışır. Ancak Poyraz bunu hiç de kolaylaştırmıyordur. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Batu'nun her seferinde işin içinden sıyrılması, kendini suçsuz gösterecek hamleler yapması Poyrazı daha da zor bir duruma sokmaktadır. Ancak her şeye rağmen Poyraz ve Haziran aşka tutunmaya çabalayacaktır. Ancak artık aşklarının karşısında bir değil iki güçlü düşman vardır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.