Ada Masalı'nın Biricik' kim? Özge Demirtel kimdir? Özge Demirtel kaç yaşında?

Bugün başlayan başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrollerinde yer alan dizide Biricik karakteri dikkat çekmekte. Ada Masalı'nın Biricik' kim? Özge Demirtel kimdir? Özge Demirtel kaç yaşında?

Bugün başlayan başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrollerinde yer alan dizide Biricik karakteri dikkat çekmekte. Ada Masalı'nın Biricik' kim? Özge Demirtel kimdir? Özge Demirtel kaç yaşında?

ÖZGE DEMİRTEL KİMDİR?

Özge Demirtel, 25 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. İlk oyunculuk deneyimini Gökhan Türkmen'in 'Sır' adlı video klibi ile yaşamıştır.

ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

İlk tanıtımıyla büyük ilgi gören ve bir adada yaşanan romantik aşkı konu alan yaz dizisi Ada Masalı'nın çekim yeri merak konusu oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ada Masalı dizisi İzmir'de çekiliyor. Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu'nun kaleme aldğı dizinin çekimleri İzmir'in Sığacık ilçesinde gerçekleştiriliyor.