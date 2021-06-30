Ada Masalı Nehir kimdir? Eylül Ersöz kimdir, kaç yaşında, nereli? Eylül Ersöz biyografisi!

İlk dizi deneyimi "Gülperi" dizisinde oynadığı Zeliha karakteri ile olmuştur. "Gülperi" adlı dizi de Timuçin Esen ve Nurgül Yeşilçay gibi usta isimlerle birlikte rol almıştır. Ada Masalı Nehir kimdir? Eylül Ersöz kimdir, kaç yaşında, nereli? Eylül Ersöz mesleği nedir? Eylül Ersöz hayatı ve biyografisi nedir?