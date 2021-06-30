Ada Masalı Nehir kimdir? Eylül Ersöz kimdir, kaç yaşında, nereli? Eylül Ersöz biyografisi!
İlk dizi deneyimi "Gülperi" dizisinde oynadığı Zeliha karakteri ile olmuştur. "Gülperi" adlı dizi de Timuçin Esen ve Nurgül Yeşilçay gibi usta isimlerle birlikte rol almıştır. Ada Masalı Nehir kimdir? Eylül Ersöz kimdir, kaç yaşında, nereli? Eylül Ersöz mesleği nedir? Eylül Ersöz hayatı ve biyografisi nedir?
Star Tv ekranlarında yayınlanan Ada Masalı isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan Ada Masalı Nehir kimdir? Eylül Ersöz kimdir, kaç yaşında, nereli? Eylül Ersöz mesleği nedir? Eylül Ersöz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…
ADA MASALI NEHİR KİMDİR?
Haziran'ın asi, çılgın ama kalbi pamuk yeğeni.
EYLÜL ERSÖZ KİMDİR?
2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eylül Ersöz, Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümü mezunudur. Gülperi dizisiyle ekranlara adım atan Eylül Ersöz, Timuçin Esen ile yer aldığı Gülperi dizisinden sonra Hekimoğlu dizisinde de rol alarak usta isim Timuçin Esen ile karşılıklı oynamıştır. Şimdide Ada Masalı Dizisi Nehir karakterini canlandırmaktadır.