Ada Masalı 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Ada Masalı yeni bölümde ne olacak? Ada Masalı konusu nedir?

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Ada Masalı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Ada Masalı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Ada Masalı 21 fragmanı yayınlandı mı? Ada Masalı yeni bölüm fragmanı izle! Ada Masalı 21 bölüm fragmanı izle!

ADA MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya ve Aras'ın peşine düşen Volkan, Aras'ın hayatı hakkındaki gerçekleri öğrenir. Leyla'yı gören Volkan hız kesmeden soluğu Asya ve Aras'ın yanında alır. Peki Volkan gerçekleri Asya'ya anlatacak mı?

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sinan, Ayten'in parası karşılığında Haziran'ı kaçırır. Haziran'ın kaçırılmasıyla Kırlangıç Adası'nda seferberlik ilan edilirken Poyraz, Haziran'ı bulmak için gözünü karartır. Kızını kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan Zeynep ise perişan olur. Şimdiye kadar yaptıklarıyla herkesi kendinden uzaklaştıran Batu da Haziran'ı kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Kırlangıç Adası'nda yaşanan bu üzücü olay, ada sakinlerine birbirlerine olan bağlılıklarını bir kez daha hatırlatacaktır.

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