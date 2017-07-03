Acun'un Mesut Özil'le Poz Verdiği Karedeki Gizemli Çiftin Kimlikleri Ortaya Çıktı

Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı ve Mesut Özil-Amine Gülşe, geçtiğimiz günlerde birlikte tatil yapmış, bu fotoğraf sosyal medyayı sallamıştı.

SIR ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu fotoğraftaki diğer 2 kişinin kim olduğu ise büyük merak konusuydu. O sır ortaya çıktı.

ŞEYMANA'NIN KARDEŞİ VE KARDEŞİNİN SEVGİLİSİYMİŞ

Ünlü çiftlere eşlik edenlerden birinin Ümraniyesporlu futbolcu Merthan Açıl ve Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Subaşı Açıl olduğu öğrenildi.