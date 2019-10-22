Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz şampiyonu Max'e duygusal paylaşımıyla veda etti

22.10.2019 19:17

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 3. sezonunda finale çıkıp şampiyonluğa ulaşan akıllı köpek "Max", geçtiğimiz gün son yolculuğuna uğurlandı. Max'in sahibi Ali Yeşilırmak'ın duygusal mesajının ardından bir paylaşım da Acun Ilıcalı'dan geldi.

NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERMİŞTİ

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin şampiyonlarından Max'i kaybettik. Yeteneğiyle tüm Türkiye'ye bir köpeğin neler yapabileceğini göstermişti. Ali kardeşim acını paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

"HUZUR İÇİNDE UYU"

Max'in sahibi Ali Yeşilırmak ise sosyal medya paylaşımında, "Söylenecek çok söz olmakla birlikte şuan hiç bir kelime kalmadı söylenecek..o evladım canım kanım... Dün son yolcuğuna uğurladık MAX i.. gözünü açtığında beni gördü son nefesinde de kucağımdaydı..bana bize bu ülkeye yaşattıkları ve kattıkları için,dostluğu kardeşliği ve evlatlığı için MAX'e sonsuz teşekkür ederim. İyi ki bizim oğlumuzdun huzur içinde uyu.." ifadelerini kullandı.