Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz Yıllar Sonra Evlendikleri Yerde Bir Araya Geldi
Acun Ilıcalı, 2016 yılında boşandığı eski eşi Zeynep Yılmaz'la yıllar sonra evlendikleri yerde bir araya geldi.
Geçtiğimiz günlerde Miami'ye birlikte gittikleri iddia edilen ve barıştıkları yönde haberler çıkan Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz, bir düğüne katıldı. Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz yıllar sonra evlendikleri yerde bir araya geldi.
DÜĞÜNDE ESKİ EŞLER BULUŞTU
Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in kızı Yelda Demirören ile merhum iş adamı Hasan Kalyoncu'nun oğlu Haluk Kalyoncu'nun düğününde eski eşler buluştu.
2003 YILINDA EVLENMİŞLERDİ
Kızları Yasemin Ilıcalı ile ayrı ayrı fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaşan Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz 2003 yılında Çırağan Sarayı'nda evlenmişlerdi.
YORUMLAR (8)
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Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanı diyorsun yani!?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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vatandaşlarda işi gücü bırakmış meraktan ölüyordu buluşmaları çokmu önemli sanki memleket meselesi acun bıktırdın artıkCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bağcılar da evlenseler ayrılmazlardıCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Tabi tecrübe farklı oluyor gençler işi bilmezCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bağcılarda düğün salonunda evlenselermişCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır