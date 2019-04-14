Geçtiğimiz günlerde Miami'ye birlikte gittikleri iddia edilen ve barıştıkları yönde haberler çıkan Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz, bir düğüne katıldı. Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz yıllar sonra evlendikleri yerde bir araya geldi.

DÜĞÜNDE ESKİ EŞLER BULUŞTU

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in kızı Yelda Demirören ile merhum iş adamı Hasan Kalyoncu'nun oğlu Haluk Kalyoncu'nun düğününde eski eşler buluştu.

2003 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

Kızları Yasemin Ilıcalı ile ayrı ayrı fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaşan Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz 2003 yılında Çırağan Sarayı'nda evlenmişlerdi.