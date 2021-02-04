Acun Ilıcalı'nın manevi annesi hayatını kaybetti
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Acun Ilıcalı'nın manevi annesi hayatını kaybetti

04.02.2021 11:34 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:49
Acun Ilıcalı'nın manevi annesi hayatını kaybetti

Yıllar önce annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı, yakın arkadaşı Esat Yontuç'un annesinin ölümüyle yıkıldı. Arkadaşının annesini manevi annesi olarak gören Ilıcalı "En zor zamanımda beni evine aldın hayata tutunmama sebep oldun" diyerek yaşadığı duyguları paylaştı.

Uzun yıllardır Acun Ilıcalı ile çalışan ve aynı zamanda çok yakın arkadaşı olan televizyon yapımcısı Esat Yontuç'un annesi hayata veda etti. Acı haberi duyuran Ilıcalı, yaptığı paylaşımla yıllar önce yaşadıklarını da anlattı.

"BANA GÖSTERDİĞİN ŞEFKATİ UNUTMAYACAĞIM"

Hayatını kaybeden Emel hanımın fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Ilıcalı, "Sen sadece Esat'ın annesi değil, dünyadaki bir melektin, en zor zamanımda omzuma kondun, evine aldın, benim hayata tutunmama vesile oldun. O evde bana gösterdiğin şefkati asla unutmayacağım. Seni hep kızlarıma örnek göstereceğim. Sen benim canım Emel teyzemsin... Nur içinde yat, hep aklımda olacaksın. Mekanın cennet olsun" notunu yazdı.

Acun Ilıcalı'nın manevi annesi hayatını kaybetti

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

Esat Yontuç'un eşi Hande Gülşen Yontuç ise sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa "Emel annemizi kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Seni çok seviyoruz Esathan'ın bir tanecik babaannesi. Seni çok özleyeceğiz" notunu ekledi.

Acun Ilıcalı'nın manevi annesi hayatını kaybetti

ARKADAŞLIKLARI ÇOCUKLUKLARINA DAYANIYOR

Acun Ilıcalı ve Esat Yontuç'un arkadaşlıkları çocukluk yıllarına dayanıyor. Hatta yıllar önce anne ve babasını trafik kazasında kaybeden Ilıcalı uzun bir süre Yontuçların evinde kalmış. Arkadaşlıkları iş arkadaşlığına dönüşen Esat Yontuç ve Acun Ilıcalı, uzun yıllardır birlikte çalışıyor.

Acun Ilıcalı'nın manevi annesi hayatını kaybetti
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