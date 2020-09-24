Acun Ilıcalı, Exxen adında yeni bir dijital platform kurdu
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Acun Ilıcalı, Exxen adında yeni bir dijital platform kurdu

24.09.2020 12:12 | Son Güncelleme: 24.09.2020 13:04

Netflix'e rakip olmak için yeni bir platform kuran Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni projesinin adının "Exxen" olacağını duyurdu.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, dijital TV platform altyapısı kurdu. Başarılarıyla tanınan Ilıcalı, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni platformun adının "Exxen" olacağını duyurdu.

ÜNLÜ İSİMLERLE ÇALIŞACAK

Acun Ilıcalı, konsept olarak Netflix ve BluTV'ye rakip olarak yeni bir platform kurdu. Yeni platformunda yarışmalara ağırlık verecek olan Ilıcalı, Cem Yılmaz, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç gibi isimlerle çalışacak. Bugün Instagram hesabından paylaşım yapan Ilıcalı, "Yeni dijital platformumuz Exxen'de yakında beraberiz" dedi.

Öte yandan Ilıcalı'nın yeni platformunda yarışmaların yanı sıra orijinal dizi ve filmler de olacak.

Acun Ilıcalı'nın Exxen adında yeni bir dijital platform kurdu
Acun Ilıcalı, Exxen adında yeni bir dijital platform kurdu

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Haber Yorumları (11)
LEYLA: Yandaslik böyle birsey Allah verdikce veriyor
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AKKUYU ÇERNOBİL OLMASIN: değerli acun bey, öncelikle hayırlı olsun ; ancak programlarınızda pandemi olduğu unutulmayıp sosyal mesafeye ve bazı kurallara uyulsun zira türk halkı önünde kötü örnek teşkil ediyor.
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IHTIYAR: EXXXEN DEYINCE AKLIMA KOTU KELIMELER GELIYI HAAAA
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 13:32:12. #1.14#
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