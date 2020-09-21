Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi
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Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi

Bilgisayarı olmayan öğrenciler için yardım gecesi düzenleyen Acun Ilıcalı, bağış yapmak için yayına bağlanan Ezgi Şenses isimli kadının anlattıkları herkesi şaşırttı. Durumunun kötü olduğunu söyleyen kadın, "Size ancak bu şekilde ulaşabilirdim" diyerek Ilıcalı'dan yardım istedi.

21.09.2020 14:17 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:41

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, dün akşam kendi kanalı TV8'de öğrenciler için dizüstü bilgisayar desteği için kampanya başlattı. Yayına 'bağışçı' diye bağlanan bir kadın ise gecenin olayı oldu.

BAĞIŞ YAPACAĞIM DİYE BAĞLANIP YARDIM İSTEDİ

Acun Ilıcalı'nın 'Haydi Şimdi' sloganı ile düzenlediği bağış gecesinde 100 bin lira üzerinde bağış yapanlar canlı yayına alındı. "Bağış yapacağım" diye canlı yayına bağlanan Ezgi Şenses, Acun Ilıcalı'ya canlı yayında zor anlar yaşattı. Şenses, 2 çocuğu olduğunu ve onların da tabletinin olmadığını söyledi. Kendisini savunan kadın, "Başka türlü size ulaşamazdım Acun bey. O yüzden bağış yapacağım diyerek aradım. Benim çocuklarıma 2 bilgisayar istiyorum. Başka şansım yoktu" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! 'Bağış yapacağım' diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi

ACUN NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ

Telefonda kadına ne diyeceğini bilemeyen Acun Ilıcalı ise "Arkadaşlarımız telefon numaranı alsın bizzat senin bilgisayarını ben yollayacağım dedi. Acun Ilıcalı kadın telefonu kapattıktan sonra ise "Bizim insanımız zoru başarır. Üç aşamalı aramadan geçip bize ulaşmış, helal olsun" şeklinde konuştu.

7.5 MİLYON BAĞIŞ TOPLANDI

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın düzenlediği gecede SMS ile bağış yapmak isteyenler ise EĞİTİM yazıp 2686'e mesaj atarak 10 TL bağışta bulundu. Gecenin sonunda Acun Ilıcalı, 7.5 milyon lira bağış toplandığını açıkladı. Bu rakama SMS'ten gelen bağışlar dahil edilmedi.

Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! 'Bağış yapacağım' diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (1)
DENİZ BOZKURT: O bir anne..İhtiyacı varmıs iyi yapmış söz konusu çocuklar olunca Allah hepsini korusun.
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