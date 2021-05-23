Acun Ilıcalı'nın acı günü
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Acun Ilıcalı'nın acı günü

Hürriyet - Haberler | Magazin

TV8'in sahibi, ünlü yapımı Acun Ilıcalı, amca acısı yaşıyor. Ilıcalı'nın amcası Nazmi Ilıcalı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Ilıcalı, amcasının vefat haberini sosyal medya hesabından açıkladı.

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, amcasını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor. Ilıcalı'nın amcası Nazmi Ilıcalı hayatını kaybetti. Acun Ilıcalı, amcasının vefat haberinin sosyal medya hesabından açıkladı.

Ilıcalı, yaptığı paylaşımda, "'Hayatını iyilikle, yardımseverlikle geçirdin ve bizlere örnek oldun. Anne ve babam için hep özeldin, ağabeyim ve benim için de öylesin ve öyle kalacaksın. Nazmi Ilıcalı ismini eminim ki güzel evlatların en iyi şekilde yaşatacak. Seni hiç unutmayacağız. Mekanın cennet olsun Nazmi Ağabey" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın acı günü

Kaynak: Hürriyet

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