Acun Ilıcalı'dan Mevlüt Çavuşoğlu'na Tam Destek!
TV8'i satın alarak medya patronu olan Acun Ilıcalı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransız parlamentere sert çıkışına destek verdi.
TV8'in patronu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransa hakkındaki sözlerine tam destek verdi.
"BİZİ GURURLANDIRDI"
Twitter hesabından Çavuşoğlu'na destek veren Acun Ilıcalı, "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız parlamentere hak ettiği cevabı vererek bizi gururlandırdı. Teşekkürler Sayın Bakanım." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Çavuşoğlu Fransız parlamentere sert tepki göstermişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın." demişti.
YORUMLAR (105)
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yaşa mevlüt bunun hayırına bir mevlüt okutacağızCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ben de her tc vatandaşı gibi gururlandım halkına ve mazlumlara zulm eden bir fıransız üst tabakası kimseye ders veremez akıl veremezCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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laikler hepimiz ermeniyiz demesin geneCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Akp li deilim ama senin gibi bir disisleri bakanimiz olmasindan gurur duyuyorum. . . aynen devam bakanimCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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chpliler üzüntü duymuşturCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır