Acun Ilıcalı Açıkladı! Survivor'ın 3 Hırslı Kadın Yarışmacısı, Bir Kez Daha Yarışacak

Acun Ilıcalı Açıkladı! Survivor'ın 3 Hırslı Kadın Yarışmacısı, Bir Kez Daha Yarışacak

Survivor 2018'in All Star kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başladı. Turabi'nin ardından All Star kadrosunda Nagihan Karadere, Merve Aydın ve Sema Aydemir da olacak.

Acun Ilıcalı Açıkladı! Survivor'ın 3 Hırslı Kadın Yarışmacısı, Bir Kez Daha Yarışacak

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın bu sene farklı bir konsept ile izleyici karşısına çıkacak. Allstar ve gönüllülerin yarışacağı yarışmada kadro yavaş yavaş belli olmaya başladı.

ACUN ILICALI AÇIKLADI

Acun Ilıcalı, Survivor tarihine damga vuran 3 hırsılı kadın yarışmacı Nagihan Karadere, Merve Aydın ve Sema Aydemir'in de bu seneki Survivor'da olacağını açıkladı.

İşte Acun'un o paylaşımı:

Sema Aydemir:

Nagihan Karadere:

Merve Aydın:

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