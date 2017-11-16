Acun Ilıcalı Açıkladı! Survivor'ın 3 Hırslı Kadın Yarışmacısı, Bir Kez Daha Yarışacak
Survivor 2018'in All Star kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başladı. Turabi'nin ardından All Star kadrosunda Nagihan Karadere, Merve Aydın ve Sema Aydemir da olacak.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın bu sene farklı bir konsept ile izleyici karşısına çıkacak. Allstar ve gönüllülerin yarışacağı yarışmada kadro yavaş yavaş belli olmaya başladı.
ACUN ILICALI AÇIKLADI
Acun Ilıcalı, Survivor tarihine damga vuran 3 hırsılı kadın yarışmacı Nagihan Karadere, Merve Aydın ve Sema Aydemir'in de bu seneki Survivor'da olacağını açıkladı.
İşte Acun'un o paylaşımı:
Sema Aydemir:
Nagihan Karadere:
Merve Aydın:
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