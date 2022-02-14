Activision, iki yeni Call of Duty oyununu duyurdu! İşte çıkış tarihleri

Activision'ın internet sitesinde yaptığı açıklamada gelecek planlarından bahsederken, Call of Duty Modern Warfare'in 2019'unun devam oyununu ve Call of Duty Warzone'un yeniden tasarlandığı ve Warzone 2'nin duyurusu yapıldı.

Warzone'un yeniden tasarlanması veya yeni Modern Warfare oyunu hakkında bir şey açıklanmadı, ancak Activision, "Yepyeni oyun alanı ve yeni bir Sandbox modu ile Battle Royale'in büyük bir evrimini beklemeyi" söylüyor.

Activision'ın içerik oluşturucularıyla yaptığı toplantıda, Call of Duty'nin son nesil konsollarda başlatılıp başlatılmayacağına dair bir soruyu geçiştirdiğini bildiriliyor, bu da Activision'ın PS5, Xbox Series X ve PC'de yeni nesil bir lansmana göz diktiğini düşündürebilir.

Call of Duty için yapılacak bu tüm yenilikler bu yıl içerisinde gerçekleşecektir.