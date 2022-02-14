Activision, iki yeni Call of Duty oyununu duyurdu! İşte çıkış tarihleri - Haberler
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Activision, iki yeni Call of Duty oyununu duyurdu! İşte çıkış tarihleri

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Activision, iki yeni Call of Duty oyununu duyurdu! İşte çıkış tarihleri

Activision'ın yaptığı duyuru ile Call of Duty Warzone 2 ve Modern Warfare'ın devam oyunu, yeni oyun motoru ile geliştiriliyor ve bu sene piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Activision'ın internet sitesinde yaptığı açıklamada gelecek planlarından bahsederken, Call of Duty Modern Warfare'in 2019'unun devam oyununu ve Call of Duty Warzone'un yeniden tasarlandığı ve Warzone 2'nin duyurusu yapıldı.

Warzone'un yeniden tasarlanması veya yeni Modern Warfare oyunu hakkında bir şey açıklanmadı, ancak Activision, "Yepyeni oyun alanı ve yeni bir Sandbox modu ile Battle Royale'in büyük bir evrimini beklemeyi" söylüyor.

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Activision'ın içerik oluşturucularıyla yaptığı toplantıda, Call of Duty'nin son nesil konsollarda başlatılıp başlatılmayacağına dair bir soruyu geçiştirdiğini bildiriliyor, bu da Activision'ın PS5, Xbox Series X ve PC'de yeni nesil bir lansmana göz diktiğini düşündürebilir.

Call of Duty için yapılacak bu tüm yenilikler bu yıl içerisinde gerçekleşecektir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Activision Blizzard, Call Of Duty, Gamegar,, Haberler

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