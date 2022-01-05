Activision, son çözüm olarak mahkemeye başvurdu

Oyun geliştiricisi ve yayıncısı Activision, 4 Ocak'ta Call of Duty Warzone için hile satan popüler sitelerden biri olan EngineOwning'e karşı bir dava açtı.

EngineOwning, oyun düzenini bozacak her türlü hileleri abonelikle satışı sunmaktadır. Call of Duty oyunlarının yanı sıra Battlefield, Star Wars Battlefront 2, Titanfall 2, Halo Infinite gibi rekabetçi oyunlarda da hile satışı sunmaktadır.

Activision'ın açtığı davada "kamu üyelerinin haksız rekabet avantajları elde etmelerini sağlamak için tasarlanmış çok sayıda kötü amaçlı yazılım ürününü kar amacıyla dağıtan ve satan bir kuruluşun hukuka aykırı davranışlarına son vermeyi amaçlamaktadır."

Activision son zamanlarda Call of Duty oyunlarında hilecileri engellemek için çok çaba sarf etmektedir, özellikle oynaması ücretsiz olan Call of Duty Warzone için. Şirket Aralık ayında Warzone'da yeni hile önleme sistemi Ricochet'i piyasaya duyurdu ve yeni hile önleme yazılımı sayesinde 48 binden fazla hilecinin hesabı silindi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet