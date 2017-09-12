Acıpayam'da Fetö'den 5 Öğretmene Gözaltı

DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'ndeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce ihraç edilen 5 öğretmen, jandarma tarafından gözaltına alındı.



Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında,. KHK'yla kapatılan Aktif Eğitim-Sen üyesi olduğu belirlenen ve ilçedeki okullarda müdür ve müdür yardımcısı olarak görev yapan 5 öğretmen bu sabah operasyonla gözaltına aldı. Evlerinde arama yapılan öğretmenler, daha sonra sağlık kontrolünden geçirilip, jandarma karakoluna götürüldü. - Denizli