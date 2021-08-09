Acına osmak ne demek?

Şive, ağız ve lehçe farklılıklarından dolayı dilimizde yer alsa da uzak kaldığımız bazı kelimeler veya kelime grupları bulunmakta. Bunlardan biri de "acına osmak" olarak karşımıza çıkıyor. Peki, acına osmak ne demek?

Acına osmak ne demek? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ana dil, ağız, lehçe ve şivelerin farklılığından kaynaklanan kelimeler nedeniyle bazı deyimlere, tamlamalara uzak kalabilir. Bunlardan biri de acına osmak olarak karşımıza çıkıyor.

ANA DİL NEDİR?

Bugün ses yapısı, şekil ve anlam bakımından birbirinden az ya da çok farklılaşmış bulunan dil veya lehçelerin, kök bakımından bilinmeyen bir tarihte birleştikleri ortak dil: Ana Türkçe, Ana Moğolca, Ana Altayca, Lâtince vb.

Kendisinden başka diller veya lehçeler türemiş olan dil. (TDK)

LEHÇE NEDİR?

Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt. (TDK)

Coğrafi ve kültürel etmenler bu ayrılmada rol oynar. Lehçelerde, ses, şekil ve kelime ayrılıkları çok büyüktür. Bazı dilciler, büyük ayrılıklarda lehçeyi başka bir dil olarak kabul etmeyi de önerirler. Çuvaşça ve Yakutça, Türkçenin lehçeleridir. Yakutlar, Sibirya'nın kuzeyinde otururlar, Şamanist ve Ortodoksturlar. Çuvaşlar ise Volga'nın iki kolunun kesiştiği bölgededirler ve Ortodoks dinindedirler.

ŞİVE NEDİR?

Bir dilin izlenebilen tarihi dönemlerinde ayrılmış koludur. Ayrılıklar, lehçede olduğu kadar değildir. İstanbul'da gelirim derken, Türkistan şivesinde kelür men denir. Ayrılık yazı diline girmiştir. Sınıflamalar da yazı dillerine göre olur.

ACINA OSMAK NE DEMEK?

Ordu ilinde kullanılan bir deyimdir acını osmak. Ordu ağzıyla ifade edilen bu deyimin anlamı "çok acımak" anlamına gelmektedir.