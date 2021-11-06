AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYA YAPAN MAĞAZADA İZDİHAM - Haberler
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AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYA YAPAN MAĞAZADA İZDİHAM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da züccaciye ve ev ürünleri satan bir mağazanın açılışa özel indirim kampanyasında izdiham yaşandı.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da züccaciye ve ev ürünleri satan bir mağazanın açılışa özel indirim kampanyasında izdiham yaşandı. Polis ekipleri kalabalığı güçlükle dağıttı, mağaza kapılarını kapatmak zorunda kaldı.

Osmangazi'de bir zücaciye mağazası, açılış kampanyası olarak ürünlerin fiyatlarında indirim kampanyası düzenledi. Açılıştan haberi olanlar, mağazaya akın etti, izdiham yaşandı. Haber verilmesi üzerine mağazaya gelen polis ekipleri, metrelerce uzunluktaki kalabalığı dağıtmak için saatlerce uğraştı.

Müşterilerin içeriye girmek istemesi üzerine ekipler, kalabalığı bu sefer de anonslarla uyarmaya başladı. Mağazanın önünü terk etmeyen vatandaşlara, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle ceza uygulanacağını belirten polisler, mağaza yetkililerinden kapıları kapatmalarını ve içeriye kimseyi almamalarını söyledi. Ekiplerin isteği üzerine mağaza kapıları kapatıldı. Polis ekipleri tekrar izdiham olmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.

AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYA YAPAN MAĞAZADA İZDİHAM

AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYA YAPAN MAĞAZADA İZDİHAM

AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYA YAPAN MAĞAZADA İZDİHAM

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