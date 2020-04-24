Acil Arama konusu nedir? Acil Arama oyuncuları ve Acil Arama özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Acil Arama filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Acil Arama konusu, özeti ve Acil Arama oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Acil Arama filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Acil Arama filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Acil Arama filmini izleyecek olanların merak ettiği Acil Arama konusu nedir, Acil Arama oyuncuları kimler ve Acil Arama özeti gibi konuları inceliyoruz.

ACİL ARAMA KONUSU NEDİR?

Jordan, 911 acil yardım hattında santral görevlisi olarak çalışan bir kadındır. Bir gün merkezi arayan genç bir kız, evine zorla giren biri olduğunu ve hayatının tehlikede olduğunu söyler. Ekipler evi tespit edip, kızı kurtarıncaya kadar, Jordan telefonda katili oyalamaya ve ikna etmeye çalışır, ancak başarısız olur. Genç kız ölür, dahası birbirini takip eden olayların bir seri katil işi olduğu ortaya çıkar.

ACİL ARAMA OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Brad Anderson

Oyuncular: Halle Berry, Abigail Breslin, Michael Eklund, Morris Chestnut, David Otunga

Tür: Gerilim

Yapım Yılı: 2013 (94 dk)

Vizyon Tarihi: 5 Temmuz 2013 Cuma

Senaryo: Richard D'Ovidio, Nicole D'Ovidio