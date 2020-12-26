Acil ameliyata aldılar! Kaybolan 1 metrelik yılbaşı süsü, evdeki köpeğin içinden çıktı
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Acil ameliyata aldılar! Kaybolan 1 metrelik yılbaşı süsü, evdeki köpeğin içinden çıktı

26.12.2020 12:30 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:41
Acil ameliyata aldılar! Kaybolan 1 metrelik yılbaşı süsü, evdeki köpeğin içinden çıktı

İngiltere'de bir evde yılbaşı ağacındaki süsü yiyen 10 yaşındaki köpek acil ameliyata alındı. 1 metrelik süs, tek parça halinde köpeğin içinden çıkarıldı.

Akıllara durgunluk veren olay, İngiltere'nin Kent şehrinde meydana geldi. 56 yaşındaki Paul Nokes ve oğlu, Noel ağacına sardıkları 1 metre uzunluğundaki yılbaşı süsünün yerinde olmadığını fark etti. Tüm evi arayan baba-oğulun çabaları sonuçsuz kalınca, gözler evin köpeğine çevrildi.

RÖNTGENDE ORTAYA ÇIKTI

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre; 10 yaşındaki Danua cinsi Dexter adlı köpek, yılbaşı süsünü yediği için hastalandı. Köpeğin sahipleri, 10 yıldır beraber yaşadıkları köpeklerini veterinere götürdü. Röntgen, Dexter'ın yılbaşı süsünü yediğini doğrulayınca hayvan hemen ameliyata alındı.

"ÖLÜMCÜL OLABİLİRDİ"

Veteriner Kate Milroy, "Dexter'ın acil ameliyata alınması gerekiyordu, yediği yılbaşı süsü açıkça bir tıkanmaya neden olmuştu ve mümkün olan en kısa sürede çıkarmazsak ölümcül olabilirdi." ifadelerini kullandı. Veteriner, yılbaşı süsünü tek parça halinde çıkarabildiğine şaşırdığını söyledi.

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